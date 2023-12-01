Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце, зауваживши, що в Росії добудували завод, де роблять часткову збірку "Шахедів". Це дозволяє їм зменшити навантаження на Іран та збільшувати обсяг виробництва дронів.

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Росія працює над оновленням "Шахедів"

Як наголосив Долінце, окупанти використовують внутрішні ресурси для покращення системи управління та навігації "Шахедів". Тому не дивно, що всередині одного з безпілотників знайшли уламки української сім-картки.

Розташування мобільних вишок відоме усім. Це не є секретна інформація. Коли телефон реєструється в тій чи іншій мережі, він отримує ідентифікатор станції. Деякі системи навігації допомагають відносно точно виявити місце розташування того чи іншого БпЛА. Тому використання сім-карток дозволяє таким дронам продовжувати політ, якщо заглушений сигнал GPS або є підмінені дані,

– зауважив Долінце.

Крім того, сім-картка дозволить окупантам використовувати мобільні передачу даних. Це допоможе коригувати маршрут "Шахедів".

До теми – дивіться розмову з Богданом Долінце на ютубі 24 Каналу

Була також інформація, що ворог використав так звані "чорні Шахеди". Тут можливі кілька варіантів. Вони можуть бути пофарбовані у чорний колір або ж там використані сучасні композитні матеріали, які знижують вагу дрона. Це економить паливо та дозволяє вмістити більше вибухівки.

Композитні матеріали мають багатошаровий склад, який погіршує видимість та можливість виявляти ці безпілотники радарами,

– додав Долінце.

Атаки "Шахедами": коротко