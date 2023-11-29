Сили оборони Півдня розповіли, що внаслідок шторму в окупованому Криму впав "Шахед".

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У Криму та в Росії впали "Шахеди"

Захисники Півдня розповіли, що один з "Шахедів" штормом віднесло до окупованого Криму. На відео можна побачити, що дрон лежить просто на пляжі.

У Криму впав "Шахед": дивіться відео

Внаслідок шторму в окупованому Криму впав ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", який р*сня запускала по підконтрольному Україні Півдню країни,

– повідомили захисники Півдня.

Також журналіст Денис Казанський заявив, що у Краснодарському краї теж впав "Шахед", який окупанти запускали під час сильного вітру.

Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами