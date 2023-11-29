Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що це був "звичний авіаційний удар". Про це пише 24 Канал.

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Ігнат назвав цілі ворога

Речник ПС зауважив, що всі дрони були знищені, і їхній напрямок теж уже звичний для Сил оборони, адже останнім часом лише міняються маршрути "Шахедів" у напрямку до цілі.

Більшість дронів було спрямовано на Хмельниччину. Ми знаємо, що там є військовий аеродром. Противник цю ціль собі облюбував і постійно намагається проникнути за допомогою ударних БпЛА. Вони знищуються по дорозі,

– сказав Юрій Ігнат.

Ігнат уточнив, що ця атака була типовою для Повітряних сил на відміну від тієї, яка була нещодавно по Києву, де було залучено 75 безпілотників.

Кожен "Шахед" має свою ціль

Юрій Ігнат пояснив, що дрони-камікадзе постійно змінюють маршрути, щоб не попадатись мобільним групам – вони йдуть автомобільними дорогами, межами областей та річками.

Окупанти шукають слабкі місця, й оператор закладає маршрут в кожен безпілотник вручну. Окупанти прораховують кожний дрон, який має свою ціль.

Оскільки "Шахеди" маневрують, саме тому їх знищують на підступах до міст та об'єктів, по яких Росія потенційно хоче завдати удару.

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