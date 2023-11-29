Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что это был "привычный авиационный удар". Об этом пишет 24 Канал.

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Игнат назвал цели врага

Спикер ПС отметил, что все дроны были уничтожены и их направление тоже уже привычно для Сил обороны, ведь в последнее время только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели.

Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину. Мы знаем, что там есть военный аэродром. Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударной БПЛА. Они уничтожаются по дороге,

– сказал Юрий Игнат.

Игнат уточнил, что эта атака была типичной для воздушных сил в отличие от той, которая была недавно по Киеву, где было привлечено 75 беспилотников.

Каждый "Шахед" имеет свою цель

Юрий Игнат объяснил, что дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам – они идут по автомобильным дорогам, границам областей и рекам.

Оккупанты ищут слабые места и оператор закладывает маршрут в каждый беспилотник вручную. Оккупанты просчитывают каждый дрон, который имеет свою цель.

Поскольку "Шахеды" маневрируют, именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым Россия потенциально хочет ударить.

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