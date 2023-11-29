Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны.
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Под ударом два основных направления
Враг запустил воздушные цели с направления Приморско-Ахтарска России и управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Основное направление удара беспилотников – Хмельницкая область, ракет – юг страны.
Вражеские ударные БПЛА уничтожили в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья тоже не достигла желаемой цели.
Игнат рассказал детали работы сил ПВО
- Воздушные силы ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь украинцев. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, если есть возможность, то иногда 80% дронов уничтожают мобильные группы ПВО. Для этого мобильные группы должны находиться в нужное время в нужном месте.
- Во время самой масштабной ночной атаки, когда 74 из 75 "Шахедов" были уничтожены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук отметил мобильные огневые группы, ведь из такого большого количества вражеских целей они уничтожили почти 40% дронов.
- Украина должна увеличивать количество мобильных огневых групп, чтобы более рационально использовать имеющееся вооружение. Эффективно работают зенитные установки Gepard и их аналоги.