В эфире 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, действительно ли мобильные группы стали одним из основных инструментов борьбы с "Шахедами". Отметим, что в Украине накануне зимы усилят мобильные группы ПВО.

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Все непросто

Как отметил Игнат, если есть возможность, то иногда 80% дронов уничтожают мобильные группы ПВО. Для этого мобильные группы должны находиться в нужное время в нужном месте.

Это когда есть удача. Пулемет может иметь дальность поражения вверх 1 – 2 километра. "Шахед" летит 150 километров в час. Его непросто обнаружить в воздухе в ночное время, перехватить на маршруте и уничтожить. К тому же, россияне начали красить иранские беспилотники в черный цвет, поэтому все непросто. Здесь должен быть опыт всех бойцов Сил обороны,

– сказал спикер Воздушных сил.

Во время крайней ночной атаки, когда 74 из 75 "Шахедов" были уничтожены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук отметил мобильные огневые группы, ведь из такого большого количества вражеских целей они уничтожили почти 40% дронов.

Можно представить, сколько Воздушные силы ВСУ сэкономили дорогих, дефицитных и жизненно важные зенитно-управляемых ракет. Эти ракеты удерживают небо от российской авиации. Если россияне сейчас КАБы пускают, то вражеская авиация может залететь и в сотню раз больше бросать ФАБы (авиационная бомба с фугасной боеголовкой – 24 Канал),

– подчеркнул Игнат.

Украина должна увеличивать количество мобильных огневых групп, чтобы более рационально использовать имеющееся вооружение. Эффективно работают зенитные установки Gepard и аналоги с радиолокационной и оптической привязкой к цели, которые уничтожают дроны в автоматическом режиме.

"Машиной управляют люди, но автоматика позволяет беспрепятственно уничтожить крылатую ракету и дрон в радиусе поражения 4,5 – 5 километров. Gepard работают очень хорошо. Если США предоставят возможность получить их больше, то это будет очень хорошо для нас", – добавил спикер Воздушных сил.

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Patriot фактически сам уничтожает цели

Украина благодарна партнерам за предоставление систем противовоздушной обороны, в частности, Patriot, которые позволяют спасать жизнь украинцев. ЗРК Patriot уже сбил полтора десятка "Кинжалов", десятки "Искандеров" и С-400, летевших по Киеву. Надо больше таких систем.

В настоящее время Воздушные силы ожидают, что Германия предоставит еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. На территории Украины ее развернут наши специалисты, которые учатся сейчас, в том числе, и в Германии.

"Это уже не первая группа, которая получает знания о Patriot. Они уже обслуживают в Украине эту технику. Когда происходит воздушное нападение, нужны считанные минуты, чтобы перевести систему ПВО в готовность и с помощью автоматики Patriot фактически сам будет уничтожать все, что летит в воздушном пространстве. Это то, что исключает человеческую ошибку и уничтожает баллистику", – заметил Игнат.

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