Украина увеличит количество мобильных групп, чтобы бороться с БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

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Что изменится в работе мобильных групп ПВО

Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов,

– написал он.

Алексей Кулеба отметил, что мобильные группы уже доказали свою эффективность, поэтому по всей Украине станет больше таких групп для борьбы с беспилотниками "Шахед".

Чиновник подчеркнул: областные военные администрации комплектуют подразделения не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.

На фото, обнародованных Алексеем Кулебой, видно много автомобилей, а также оружие, предназначенное для сбивания дронов.

Государство усиливает мобильные группы ПВО / Фото с фейсбук-страницы Алексея Кулебы

"Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся каждый день и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия. Верим в ПВО! Слава Украине!" – подытожил он.

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В ночь на 19 ноября воздушную тревогу объявляли во многих областях. В некоторых регионах работала ПВО, в частности, в Киеве.