Украина увеличит количество мобильных групп, чтобы бороться с БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.
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Что изменится в работе мобильных групп ПВО
Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов,
– написал он.
Алексей Кулеба отметил, что мобильные группы уже доказали свою эффективность, поэтому по всей Украине станет больше таких групп для борьбы с беспилотниками "Шахед".
Чиновник подчеркнул: областные военные администрации комплектуют подразделения не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.
На фото, обнародованных Алексеем Кулебой, видно много автомобилей, а также оружие, предназначенное для сбивания дронов.
Государство усиливает мобильные группы ПВО / Фото с фейсбук-страницы Алексея Кулебы
"Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся каждый день и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия. Верим в ПВО! Слава Украине!" – подытожил он.
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Россия не перестает атаковать Украину
В ночь на 19 ноября воздушную тревогу объявляли во многих областях. В некоторых регионах работала ПВО, в частности, в Киеве.
- В Киевской области было поврежден инфраструктурный объект, но в целом обошлось без критических разрушений.
- В Киеве сигнал тревоги раздался повторно, буквально через пять минут после отбоя. Это потому, что "Шахеды" меняли маршрут и заходили с разных направлений.
- Тем временем на российском телевидении пропагандисты призывают не ждать холодов и бить по украинским энергообъектам уже сейчас. Разрушения гражданской инфраструктуры они цинично называют силовым влиянием.