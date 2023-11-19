Україна збільшить кількість мобільних груп, щоб боротися із БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.
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Що зміниться в роботі мобільних груп ППО
Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів,
– написав він.
Олексій Кулеба зазначив, що мобільні групи вже довели свою ефективність, тож по всій Україні побільшає таких груп для боротьби із безпілотниками "Шахед".
Чиновник наголосив: обласні військові адміністрації комплектують підрозділи не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами.
На фото, оприлюднених Олексієм Кулебою, видно багато автівок, а також зброю, призначену для збивання дронів.
Держава посилює мобільні групи ППО / Фото з фейсбук-сторінки Олексія Кулеби
"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії. Віримо у ППО! Слава Україні!" – підсумував він.
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Росія не припиняє атакувати Україну
У ніч проти 19 листопада повітряну тривогу оголошували в багатьох областях. У деяких регіонах працювала ППО, зокрема у Києві.
- На Київщині було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, але загалом минулося без критичних руйнувань.
- У Києві сигнал тривоги пролунав повторно, буквально за п'ять хвилин після відбою. Це тому, що "Шахеди" змінювали маршрут і заходили з різних напрямків.
- Тим часом на російському телебаченніпропагандисти закликають не чекати холодів і бити по українських енергооб'єктах уже зараз. Руйнування цивільної інфраструктури вони цинічно називають силовим впливом.