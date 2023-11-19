У військовій адміністрації також розповіли, чому вночі повітряну тривогу оголошували декілька разів. Більше деталей про роботу ППО в Києві оприлюднять Повітряні Сили.

Дивіться також Репетиція "жесту доброї волі": про що свідчить фальстарт "перегрупування" Росії на Херсонщині

Деталі нічної атаки

Російська армія у ніч на 19 листопада знову запустила по столиці України ударні дрони. У міській військовій адміністрації розповіли, що попередньо, це знов були баражуючі боєприпаси типу "Шахед".

БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів,

– пояснили у КМВА.

Силам ППО на території області та Києва вдалося знищити близько десятка російських безпілотників. Остаточні дані оприлюднять Повітряні Сили згодом.