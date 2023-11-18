Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зауваживши, що зараз окупанти переважно запускають дрони-камікадзе "Шахеди".

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Чому Україну майже щодня обстрілюють

Як наголосив Костенко, насамперед окупанти хочуть знищувати різну інфраструктуру. Також вони зараз проводять розвідку боєм. Їм важливо знати, де розміщенні різні засоби ППО по території України, щоб згодом планувати масовані ракетні удари.

Їм важливо знати, де що розміщена ППО, щоб потім планувати пуски ракет. Така собі розвідка боєм. Вже почався холод – і скоро можуть початися обстріли енергетичної інфраструктури,

– сказав Костенко.

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Крім того, окупанти зараз намагаються виснажити ракетні запаси української ППО. Інколи доводиться збивати порівняно дешеві дрони-камікадзе дорогими ракетами. Але Україна вже давно працює над цією проблемою.

Наскільки я знаю, майже кожне обласне місто намагається створити спеціальні кулеметні загони, щоб мати можливість збивати повітряні цілі за допомогою великокаліберних кулеметів. Вони знімають навантаження із зенітних ракетних комплексів,

– зауважив Костенко.

Загалом упродовж року усі посилено працювали і досі працюють над тим, щоб зміцнити українську ППО.

Зверніть увагу! 18 листопада окупанти знову здійснили масовану атаку "Шахедами". Все, що відомо про черговий обстріл – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Обстріл України 18 листопада: коротко