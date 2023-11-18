Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, заметив, что сейчас оккупанты преимущественно запускают дроны-камикадзе "Шахеды".

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Почему Украину почти каждый день обстреливают

Как подчеркнул Костенко, в первую очередь оккупанты хотят уничтожать разную инфраструктуру. Также они сейчас производят разведку боем. Им важно знать, где размещены разные средства ПВО по территории Украины, чтобы потом планировать массированные ракетные удары.

Им важно знать, где расположена ППО, чтобы потом планировать пуски ракет. Такая разведка боем. Уже начался холод – и скоро могут начаться обстрелы энергетической инфраструктуры,

– сказал Костенко.

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Кроме того, оккупанты сейчас пытаются истощить ракетные запасы украинского ПВО. Иногда приходится сбивать сравнительно дешевые дроны-камикадзе дорогими ракетами. Но Украина уже давно работает над этой проблемой.

Насколько я знаю, почти каждый областной город пытается создать специальные пулеметные отряды, чтобы сбивать воздушные цели с помощью крупнокалиберных пулеметов. Они снимают нагрузку с зенитных ракетных комплексов,

– заметил Костенко.

В целом, в течение года все усиленно работали и до сих пор работают над тем, чтобы укрепить украинскую ПВО.

Обратите внимание! 18 ноября оккупанты снова совершили массированную атаку "Шахедами". Все, что известно об очередном обстреле – читайте в материале 24 Канала.

Обстрел Украины 18 ноября: коротко