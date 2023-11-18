Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, заметив, что один беспилотник удалось сбить в Одесской области. Но еще один попал в один из объектов энергетической инфраструктуры.

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Возник пожар в одном из административных зданий. Ранение получил один из сотрудников объекта. Он находится в больнице – его жизни ничего не угрожает.

Оккупанты готовятся к дальнейшим ударам

Как отметил Братчук, массированная атака по Украине началась еще в 20:00 17 ноября и закончилась около 4 утра 18 ноября. Оккупанты постепенно готовятся к дальнейшим массированным ударам.

Достаточно много дронов долго находилось в воздухе. Такие действия это, возможно, определенная "проба пера", чтобы в дальнейшем наращивать интенсивность ударов и атаковать объекты энергетической и критической инфраструктуры.

– отметил Братчук.

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Захватчики пытались максимально запутать силы ПВО. Маршруты полета беспилотников были разными. А их количество – выросло.

Можем говорить, что с холодами враг будет пытаться бить по объектам энергетической инфраструктуры. Важно, какие именно ответы на эти вражеские атаки мы будем давать. Отбиваться придется в очень жарких боях. Надеюсь, максимально эффективно все это получится делать,

– сказал Братчук.

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Атака дронами-камикадзе по Украине: коротко