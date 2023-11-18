Соответствующую информацию сообщили в Оперативном командовании "Юг". Там подтвердили, что есть раненые в результате атаки врага.
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Что известно об атаке на Одесщину
К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован,
– заявили военные.
По их данным, один гражданский сотрудник получил ранения. Он находится в больнице.
Наши военные объяснили, что Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить на Юге 8 дронов. В частности, в:
- Николаевской области – 6;
- в Херсонской и Одесской – по одному.
Россия массированно атаковала Украину
- В некоторых регионах Украины в ночь на 18 ноября воздушная тревога звучала несколько раз. Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты запустили по нашему государству дроны-камикадзе типа "Шахед" с северного и юго-восточного направлений – то есть из Курской области и Приморско-Ахтарска.
- Начиная с 20:00 17 ноября до 4:00 18 ноября оккупанты выпустили по Украине 38 дронов-камикадзе. Враг атаковал в несколько волн группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.
- Наши военные сбили 29 из 38 вражеских беспилотников. В Киевской городской военной администрации сообщили, что на подлете в Киев сбили все вражеские цели, которых было ориентировочно 10.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что над городом Запорожья удалось сбить 4 из 8 дронов. К сожалению, в результате атаки вспыхнул пожар на объектах инфраструктуры, однако данные о раненых не поступали.