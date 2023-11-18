Відповідну інформацію повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Там підтвердили, що є поранені внаслідок атаки ворога.
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Що відомо про атаку на Одещину
На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано,
– заявили військові.
За їхніми даними, один цивільний співробітник зазнав поранень. Він перебуває в лікарні.
Наші військові пояснили, що Сили протиповітряної оборони зуміли знищити на Півдні 8 дронів. Зокрема, у:
- Миколаївській області – 6;
- у Херсонській та Одеській – по одному.
Росія масовано атакувала Україну
- У деяких регіонах України в ніч проти 18 листопада повітряна тривога лунала декілька разів. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти запустили по нашій державі дрони-камікадзе типу "Шахед" з північного та південно-східного напрямків – тобто з Курської області та Приморсько-Ахтарська.
- Починаючи з 20:00 17 листопада до 4:00 18 листопада окупанти випустили по Україні 38 дронів-камікадзе. Ворог атакував в декілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил.
- Наші військові збили 29 з 38 ворожих безпілотників. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на підльоті до Києва збили всі ворожі цілі, яких було орієнтовно 10.
- Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що над містом Запоріжжя вдалось збити 4 з 8 дронів. На жаль, внаслідок атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури, проте дані про поранених не надходили.