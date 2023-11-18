Росія атакувала 8 годин
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ станом на ранок. Зазначають, що ворог атакував з 20:00 вечора до 4:00 ранку у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.
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Запустили окупанти дрони з північного та південно-східного напрямків – Курської області, Приморсько-Ахтарська (Росія).
Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Шахед".
В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА,
– повідомили у Повітряних силах.
У яких областях працювала ППО
Раніше у КМВА повідомляли, що сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі на підступах до Києва.
ОК "Південь" прозвітувало, що силами протиповітряної оборони у зоні їх відповідальності знищено 8 дронів. Зокрема, 6 у небі Миколаївської області та по одному на Херсонщині та Одещині.
Крім того, в зоні відповідальності ПК "Схід" у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 9 БпЛА "Шахед-131/136":
Коротко про атаку
- У ніч на 18 листопада в Україні оголошували повітряну тривогу: залетіло кілька груп ударних безпілотників.
- Вони атакували Київ та область, Одеську і Хмельницьку області.
- Частині з них вдалося долетіти до Рівненщини.