Россия атаковала 8 часов

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ по состоянию на утро. Отмечают, что враг атаковал с 20:00 вечера до 4:00 утра в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

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Запустили оккупанты дроны с северного и юго-восточного направлений – Курской области, Приморско-Ахтарское (Россия).

Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Шахед".

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА,

– сообщили в Воздушных силах.

В каких областях работала ПВО

Ранее в КМВА сообщалось, что силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к Киеву.

ОК "Юг" отчиталось, что силами противовоздушной обороны в зоне их ответственности уничтожено 8 дронов. В частности, 6 в небе Николаевской области и по одному в Херсонской и Одесской областях.

Кроме того, в зоне ответственности ПК "Восход" во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 9 БпЛА "Шахед-131/136":

Кратко об атаке