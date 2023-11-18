По словам начальника Киевской МВА Сергея Попко, враг запустил вражеские дроны с южного направления. Правда, на атаку столицы они заходили с севера. Чтобы добраться до столицы, БпЛА оккупантов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1 тысячу километров.

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Все вражеские дроны удалось сбить

Попко подчеркнул, что такая тактика не помогла оккупантам. Ведь помехой вражеской атаке стала украинская противовоздушная оборона.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву. Окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные силы,

– отметил начальник КМВА.

Он добавил: по предварительным данным, в городе жертв и разрушений нет. Правда, эти данные еще могут быть уточнены.

"️Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" – подытожил Попко. ️

Заметим! Последняя атака на Киев была утром 11 ноября. Тогда враг ударил баллистической ракетой "Искандер", правда, она до столицы не долетела, поскольку ПВО ее уничтожила на подлете. Что касается "Шахедов", то враг последний раз ими бил по столице 11 октября. Тогда все вражеские дроны уничтожили на подступах к Киеву.

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