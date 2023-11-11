Силы и средства ПВО успешно ликвидировали вражескую ракету. Все, что известно об утренней ракетной атаке на Киев утром 11 ноября, – сообщает 24 Канал.

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Россияне нанесли ракетный удар

В 08:02 11 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы. В тот же момент в столице объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах отметили, что в Киеве – ракетная опасность. Поэтому всех киевлян призвали позаботиться о собственной безопасности и пройти в укрытие.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– отметили в КГГА.

Через несколько минут в 08:07 о ракетной опасности предупредили и в Киевской области. К слову, в КГГА заявили, что это первый ракетный удар по Киевской области после 52 дней "паузы".



Карта воздушной тревоги на 08:15 11 ноября

Юрий Игнат сообщил, что россияне могли запустить баллистическую ракету из Курской или Брянской областей.

Воздушная тревога в Киеве и области была отменена в 09:12. Впрочем, около 10:50 в столице снова раздались взрывы. В то время в Киеве тревогу не объявляли. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно.

В Киеве работала ПВО

О работе ПВО сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что мощные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике,

– заявил Кличко.

Вместе с тем, в Офисе Президента напомнили, что фото и видео работы ПВО нельзя публиковать. Это не только играет на руку российским оккупантам, но за это также ответственность – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Чуть позже работу ПВО подтвердил и пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. В эфире телемарафона он сообщил, что враг запустил в направлении Киева баллистические ракеты, по которым отработали системы и средства ПВО. Игнат также отметил, что это была "неожиданная атака".

"Утром мы видим неожиданную атаку. Предварительная информация – это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы", – прокомментировал ракетную атаку Игнат.

Кроме того, он объяснил, почему сначала раздался взрыв, а только после – объявили воздушную тревогу. Игнат подчеркнул, что враг применил баллистическое вооружение, вероятно, из приграничных областей с Украиной. Спикер Воздушных сил сообщил, что баллистические ракеты летят очень быстро и радиолокационно они не так заметны, как летят крылатые ракеты. Игнат уточнил, что к баллистическому вооружению можно отнести ракеты типа С-300, С-400, "Искандер-М", а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал".

Позже в Воздушных силах подтвердили, что утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, пока неизвестно. Николай Олещук также поблагодарил украинских защитников, которые уничтожают враждебные цели.

А пока хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК "Patriot" за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "Шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр",

– поблагодарил Олещук.

Известно, что враг запустил в направлении Киева минимум 3 ракеты. Одну из них – уничтожили силы ПВО, две – упали в поле между населенными пунктами.

Есть ли пострадавшие и разрушения

К счастью, во время циничной атаки россиян никто не пострадал. Виталий Кличко сообщил, что было несколько вызовов медиков. Впрочем, люди вызвали скорую, услышав мощные взрывы.

"В столице вызовов спасателей пока не было. Несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили. Люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы", – сообщил Кличко.

В Национальной полиции сообщили, что сейчас фиксируют последствия вражеской атаки. Хотя попаданий зафиксировано не было, впрочем, взрывной волной повредило дома.

В Нацполиции показали последствия утренней атаки – больше в галерее

Как уточнили в Киевской ОВА, взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

Погибшие и пострадавшие отсутствуют. Жителям, чье имущество повреждено, будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях атаки,

– сообщили в Киевской ОВА.