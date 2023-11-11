Об этом, а также о последствиях атаки рассказали в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что обошлось без пострадавших. В то же время, данные уточняют.
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Последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления,
– говорится в сообщении.
Все цели сбиты на подступах к Киеву
В КМВА сообщили, что силами и средствами ПВО все воздушные цели уничтожены на подступах к Киеву. Разрушений в столице удалось избежать. В администрации предположили, что цель врага – изучить нашу систему воздушной обороны.
"Существует большая вероятность, что враг, таким образом, проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавил руководитель КМВА Сергей Попко.
Больше об атаке
Вечером, 10 ноября, в Киевской области было громко, работала ПВО. В Воздушных силах сообщалось, что в Киеве и области есть угроза ударных беспилотников.