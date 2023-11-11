Про це, а також наслідки атаки розповіли у Київській міській військовій адміністрації. Зазначають, що обійшлось без потерпілих. Водночас дані уточнюють.

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Остання повітряна тривога в Києві була пов'язана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника (за попередніми даними – баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку,

– ідеться в повідомленні.

У КМВА повідомили, що силами та засобами ППО усі повітряні цілі знищені на підступах до Києва. Руйнувань у столиці вдалось уникнути. В адміністрації припустили, що мета ворога – вивчити нашу систему повітряної оборони.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – додав керівник КМВА Сергій Попко.

Більше про атаку

Ввечері, 10 листопада, на Київщині було гучно, працювала ППО. У Повітряних силах повідомляли, що у Києві та області є загроза ударних безпілотників.