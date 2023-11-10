21:02, 10 листопада

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про вечірню атаку по області. Він зазначив, що в Одеському районі було два влучання.

Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу,

– зазначив він.

Крім того, легких травм зазнали двоє літніх людей 72 та 73 років. Вони отримали медичну допомогу на місці.