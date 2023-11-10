Закликаємо вас перебувати в укриттях, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. Пам'ятайте про власну безпеку та не ризикуйте життям.
Що відомо про атаку Шахедами
На Київщині – повітряна тривога. Повітряні сили кажуть, що "Шахеди" з Черкащини рухаються у північному напрямку, під загрозою Київська область.
Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині, Херсонщині й Одещині.
Повітряні сили: Харків – залишайтеся в укриттях! Ударні БпЛА у напрямку міста з півночі.
Повітряні сили звертаються до мешканців Черкащини. Кажуть про рух БпЛА у напрямку Сміли.
Повітряні сили попереджають мешканців Миргорода. Кажуть, що БпЛА на Полтавщині та рухаються у напрямку населеного пункту.
Моніторингові канали пишуть, що ударні БпЛА з Кіровоградщини летять у напрямку Черкащини.
Повітряну тривогу також оголосили на Черкащині.
На Одещині пролунали вибухи. Кажуть про роботу ППО. Закликаємо не покидати укриттів і не ризикувати власними життями.
Повітряні сили зазначили, що у Сумській області – загроза застосування дронів-камікадзе. Моніторингові канали пишуть, що пара "Шахедів" пролітає з Бєлгородщини.
У сторону Одеського району летять ударні безпілотники! Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися подалі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото/відео не викладати!
– Олег Кіпер.
Повітряну тривогу оголосили також на Одещині. Будьте обережними та перебувайте в укриттях до відбою.
Повітряні сили: ударні дрони у Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
Повітряні сили додали, що летять "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Чорноморськ.
Повітряні сили зазначають, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Полтавської області. Людей закликають не покидати укриттів.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про вечірню атаку по області. Він зазначив, що в Одеському районі було два влучання.
Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу,
– зазначив він.
Крім того, легких травм зазнали двоє літніх людей 72 та 73 років. Вони отримали медичну допомогу на місці.
Моніторингові канали пишуть, що загроза дронів-камікадзе:
- одна група на Полтавщині;
- дві групи на Дніпропетровщині, летять далі;
- дві групи на Миколаївщині.
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у:
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Херсонській областях.
Моніторингові канали звертаються до мешканців Кривого Рогу. Їх попереджають, що варто бути уважними, адже дрони-камікадзе рухаються уздовж міста. Відтак, може бути чутно звуки роботи Сил оборони.
Відомо, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для:
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Херсонської;
- Миколаївської областей.
Моніторингові канали пишуть, що фіксують рух ударних дронів крізь Дніпропетровську область з Південного напрямку.
Моніторингові канали повідомляють, що надійшла інформація про запуск "Шахедів" з Південного напрямку.