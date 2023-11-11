Воздушную тревогу в Киеве или области не объявляли. "Красными" стали Черкасская, Полтавская и Черниговская области, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Киеве

Издание "РБК-Украина" написало, что в Киеве снова раздался взрыв в районе левого берега ориентировочно в 10:49 11 ноября.

В областях, где была объявлена тревога, предупреждали о ракетной опасности. Ориентировочно в 10:45 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара в:

Черкасской,

Полтавской,

Черниговская область.

Ориентировочно в 11:01 в этих регионах прозвучали отбои воздушной тревоги.

В телеграм-канале "Реальный Киев" сначала написали, что враждебные цели прекратили свое существование, а в Киеве продолжают раздаваться взрывы и впоследствии добавили: "По предварительным данным, наши учения".

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