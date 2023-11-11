Воздушную тревогу в Киеве или области не объявляли. "Красными" стали Черкасская, Полтавская и Черниговская области, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Киеве
Издание "РБК-Украина" написало, что в Киеве снова раздался взрыв в районе левого берега ориентировочно в 10:49 11 ноября.
В областях, где была объявлена тревога, предупреждали о ракетной опасности. Ориентировочно в 10:45 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара в:
- Черкасской,
- Полтавской,
- Черниговская область.
Ориентировочно в 11:01 в этих регионах прозвучали отбои воздушной тревоги.
В телеграм-канале "Реальный Киев" сначала написали, что враждебные цели прекратили свое существование, а в Киеве продолжают раздаваться взрывы и впоследствии добавили: "По предварительным данным, наши учения".
Россия атаковала Киев "Искандером"
- Ориентировочно в 8 утра 11 ноября в Киеве раздался взрыв. Только после него в столице и области объявили о воздушной тревоге.
- Виталий Кличко заявил, что взрыв прогремел на левом берегу Днепра. По предварительным данным, силы ПВО отработали по вражеской баллистике на левом берегу возле Киева.
- Впоследствии в Киевской областной военной администрации объяснили, что в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Люди не пострадали, однако взрывная волна повредила 5 частных домов.
- В Киевской городской военной администрации рассказали, что утром враги пытались нанести по Киеву удар ракетой "Искандер".
- Воздушные силы ВСУ заверили, что сработало ПВО Patriot. Военные уточнили, что сбили баллистическую ракету "Искандер-М" или управляемую зенитную ракету С-400. Это еще предстоит выяснить.