Повітряну тривогу в Києві чи області не оголошували. "Червоними" стали Черкаська, Полтавська та Чернігівська області, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибух в Києві
Видання "РБК-Україна" написало, що у Києві знову пролунав вибух у районі лівого берега орієнтовно о 10:49 11 листопада.
В областях, де була оголошена тривога, попереджали про ракетну небезпеку. Орієнтовно о 10:45 11 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару в:
- Черкаській,
- Полтавській,
- Чернігівській областях.
Орієнтовно о 11:01 у цих регіонах пролунали відбої повітряної тривоги.
У телеграм-каналі "Реальний Київ" спочатку написали, що ворожі цілі припинили своє існування, а в Києві продовжують лунати вибухи, та згодом додали: "За попередніми даними, наші навчання".
Росія атакувала Київ "Іскандером"
- Орієнтовно о 8 ранку 11 листопада у Києві пролунав вибух. Тільки після нього у столиці та області оголосили про повітряну тривогу.
- Віталі Кличко заявив, що вибух пролунав на лівому березі Дніпра. За попередніми даними, сили ППО відпрацювали по ворожій балістиці на лівому березі біля Києва.
- Згодом в Київській обласній військовій адміністрації пояснили, що в одному з районів дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Люди не постраждали, проте вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків.
- У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вранці вороги намагалися завдати по Києву удару ракетою "Іскандер".
- Повітряні сили ЗСУ запевнили, що спрацювала ППО Patriot. Військові уточнили, що збили балістичну ракету "Іскандер-М" чи зенітну керовану ракету С-400. Це ще треба з'ясувати.