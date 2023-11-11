Повітряну тривогу в Києві чи області не оголошували. "Червоними" стали Черкаська, Полтавська та Чернігівська області, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух в Києві

Видання "РБК-Україна" написало, що у Києві знову пролунав вибух у районі лівого берега орієнтовно о 10:49 11 листопада.

В областях, де була оголошена тривога, попереджали про ракетну небезпеку. Орієнтовно о 10:45 11 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару в:

Черкаській,

Полтавській,

Чернігівській областях.

Орієнтовно о 11:01 у цих регіонах пролунали відбої повітряної тривоги.

У телеграм-каналі "Реальний Київ" спочатку написали, що ворожі цілі припинили своє існування, а в Києві продовжують лунати вибухи, та згодом додали: "За попередніми даними, наші навчання".

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