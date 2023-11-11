Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, звідки ворог міг атакувати Київ.
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"Звідки – тут у нас варіантів небагато. Очевидно, Курська чи Брянська області", – зазначив Ігнат.
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За його словами, було видно роботу протиповітряної оборони. Зокрема, спрацював Patriot.
Початок масованих атак
Обстріл 11 листопада був більшим, ніж у попередні дні. Крім ракет, ворог запустив також 31 "Шахед", 19 з яких було збито.
Те, що почали масованіші атаки, це видно. Можливо, ворог активізується,
– припустив Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що ворог має достатньо цілей, які хотів би уразити. На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих.
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- Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі пролунали вибухи. За попередніми даними, це була робота протиповітряної оборони.
- Згодом Кличко розповів подробиці вибухів. За його словами, було кілька дзвінків медикам, але жертви не підтвердились.
- Пізніше в Київській МВА уточнили, що росіяни запустили по столиці "Іскандер". Але ракету вдалося збити на підльоті до Києва.