Вранці 11 листопада у Києві пролунало декілька вибухів – ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста попередив про роботу ППО, попередньо по балістиці.

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Ситуація у Києві

Володимир Кличко повідомив, що вранішні вибухи 11 листопада стали наслідком роботи ППО поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було, однак було декілька дзвінків медикам – без підтвердження жертв.

Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи,

– написав Кличко.