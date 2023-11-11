Попередньо повідомлялося, що Київ намагалися вразити балістикою. Пізніше у Повітряних Силах наголосили, що точна модифікація наразі ще встановлюється.

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Деталі атаки від Повітряних Сил

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що 11 листопада зранку окупанти намагалися вдарити балістикою по Києву. Він додав, що наразі з'ясовується, якого типу була ракета. Це могла бути як балістична "Іскандер-М", так і зенітна керована С-400.

А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці,

– повідомив він.

Олещук також висловив вдячність усім, хто вночі відбивав атаку "Шахедів" в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр".

Над небом Київщини вдалося збити одну ціль / Повітряні Сили

Що відомо про ранкову атаку