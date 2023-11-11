Попередньо повідомлялося, що Київ намагалися вразити балістикою. Пізніше у Повітряних Силах наголосили, що точна модифікація наразі ще встановлюється.
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Деталі атаки від Повітряних Сил
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що 11 листопада зранку окупанти намагалися вдарити балістикою по Києву. Він додав, що наразі з'ясовується, якого типу була ракета. Це могла бути як балістична "Іскандер-М", так і зенітна керована С-400.
А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці,
– повідомив він.
Олещук також висловив вдячність усім, хто вночі відбивав атаку "Шахедів" в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр".
Над небом Київщини вдалося збити одну ціль / Повітряні Сили
Що відомо про ранкову атаку
- У Києві зранку 11 листопада близько 8 години пролунав вибух. За хвилину після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
- У Київській міській військовій адміністрації заявили, що сили ППО збили балістичну повітряну ціль типу "Іскандер" у напрямку столиці. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Постраждалих немає.
- За словами Віталія Кличка, було кілька дзвінків медикам, але жертви не підтвердились. Люди телефонували, почувши сильні вибухи.