У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що Росія вдарила по Києву ракетою після тривалої паузи в 52 дні. Мер Києва Віталій Кличко писав про роботу ППО в місті, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Київську область

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вранці 11 листопада вороги намагалися завдати по Києву ракетного удару, запустивши орієнтовно о 8:00 11 листопада балістичну повітряну ціль типу "Іскандер" у напрямку столиці.

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією – руйнувань та постраждалих не має,

– заявили в КМВА.

У обласній військовій адміністрації розповіли, що в Київській області:

немає влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури;

в одному з районів дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

"За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств", – пояснили у КМВА.

Там пообіцяли допомогти людям, чиє майно пошкодила Росія. Своєю чергою оперативні служби збирали дані про наслідки атаки.

Росія атакувала Київ: коротко