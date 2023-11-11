В Киевской городской военной администрации уточнили, что Россия ударила по Киеву ракетой после продолжительной паузы в 52 дня. Мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО в городе, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Киевскую область

В Киевской городской военной администрации рассказали, что утром 11 ноября враги пытались нанести по Киеву ракетный удар, запустив ориентировочно в 8:00 11 ноября баллистическую воздушную цель типа "Искандер" в направлении столицы.

В Киев ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете в столицу. По предварительной информации – разрушений и пострадавших нет,

– заявили в КМВА.

В областной военной администрации рассказали, что в Киевской области:

нет попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры;

в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

"По оперативной информации, взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий", – пояснили в КМВА.

Там пообещали помочь людям, чье имущество повредила Россия. В свою очередь оперативные службы собирали данные о последствиях атаки.

Россия атаковала Киев: коротко