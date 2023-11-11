Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, откуда враг мог атаковать Киев.
Вашему вниманию Неожиданная атака баллистикой, – в Воздушных силах прокомментировали утренние взрывы в Киеве
"Откуда – здесь у нас вариантов немного. Очевидно, Курская или Брянская области", – отметил Игнат.
Россияне неожиданно атаковали Киев: смотрите видео 24 Канала
По его словам, была видна работа противовоздушной обороны. В частности, сработал Patriot.
Начало массированных атак
Обстрел 11 ноября был большим, чем в предыдущие дни. Кроме ракет, враг запустил также 31 "Шахед", 19 из которых были сбиты.
То, что начали более массированные атаки, это видно. Возможно, враг активизируется,
– предположил Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что враг имеет достаточно целей, которые хотел бы поразить. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.
Россияне ударили по Киеву: последние новости
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу прозвучали взрывы. По предварительным данным, это была работа противовоздушной обороны.
- Впоследствии Кличко рассказал подробности взрывов. По его словам, было несколько звонков медикам, но жертвы не подтвердились.
- Позже в Киевской МВА уточнили, что россияне запустили по столице "Искандер". Но ракету удалось сбить на подлете к Киеву.