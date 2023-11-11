Утреннюю атаку на Киев прокомментировал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также уточнил, что враг нацелился на Киев еще ночью, когда пытался нанести удары дронами-камикадзе типа "Шахед", передает 24 Канал.

Детали ночной атаки В ряде областей была воздушная тревога: оккупанты во второй раз за ночь запускали "Шахеды"

В Воздушных силах прокомментировали утреннюю атаку

На утро мы видим неожиданную атаку. Предварительная информация – это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока нет информации от местной военной администрации и полиции, где именно есть какие-то обломки или повреждения. Ожидаем оперативной информации,

– заявил Игнат.

Вместе с тем он подтвердил, что в Киеве работала система ПВО по баллистике. В настоящее время, по словам Игната, Воздушные Силы ВСУ ожидают информацию от воздушного командования "Центр". Они должны сообщить, какие цели были и сколько ракет удалось сбить.

Игнат также раз объяснил, почему сначала в Киеве раздался взрыв, а только после – сигнал воздушной тревоги. Дело в том, что баллистические ракеты летят очень быстро и радиолокационно они не так заметны, как летят крылатые ракеты. В Воздушных силах уточнили, что к баллистическому вооружению можно отнести ракеты типа С-300, С-400, "Искандер-М", а также аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

"Такая ракета летит по баллистической траектории. Соответственно, от места запуска (это могут быть приграничные области с Киевской, Черниговской или Сумской областями), от пуска до прилета или попадания в радиус поражения нашей ПВО – считанные минуты", – уточнил Игнат.

Поэтому и продолжается воздушная тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Игнат подчеркнул, что опасность не миновала и враг может коварно атаковать снова.

Утренняя ракетная атака на Киев: что известно