Взрывы в городе услышали ориентировочно в 8 утра 11 ноября. Людей призывают находиться в укрытиях.
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Какие последствия атаки врага на Киев
Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике,
– заявил Кличко.
По его словам, тревога продолжается, поэтому он призвал людей находиться в укрытиях.
Кстати, глава Офиса Президента написал, что нельзя публиковать фото и видео работы ПВО. Ведь за это предусмотрена ответственность.
"Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать их в разные каналы или соцсети для публикации", – предупредил Андрей Ермак.
Ориентировочно в 8:25 11 ноября в Киевской областной военной администрации заверили, что в регионе продолжается воздушная тревога и работали силы ПВО.
Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– попросили у ОВА.
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами
- Российские оккупанты вечером 10 ноября и ночью против 11 ноября атаковали наше государство дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Угроза была для Юга и Востока.
- Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что в Одесской области сбили 4 дрона. Кроме того, есть попадание врага по неиспользуемым зданиям.
- Воздушные силы ВСУ отчитались о том, что враг атаковал Украину 31 ударным беспилотником Shahed-136/131 с 3 направлений (Приморско-Ахтарское, Курское и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму), 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 (акватории Черного моря), противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" (из оккупированного Крыма), зенитной управляемой ракетой С-300 (из Белгородской области).
- Наши военные смогли сбить 19 вражеских ударных беспилотников Shahed-136/131. В ВСУ уточнили, что большинство ударных дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. ПВО работало в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.