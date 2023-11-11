Вибухи в місті почули орієнтовно о 8 ранку 11 листопада. Людей закликають перебувати в укриттях.

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Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці,

– заявив Кличко.

За його словами, тривога триває, тож закликав людей перебувати в укриттях.

До речі, глава Офісу Президента написав, що не можна публікувати фото та відео роботи ППО. Адже за це передбачена відповідальність.

"Нагадую про це тим, хто вирішив скидати їх у різні канали чи соцмережі для публікації", – попередив Андрій Єрмак.

Орієнтовно о 8:25 11 листопада у Київській обласній військовій адміністрації запевнили, що в регіоні триває повітряна тривога та працювали сили ППО.

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– попросили в ОВА.

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