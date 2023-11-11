Вибухи в місті почули орієнтовно о 8 ранку 11 листопада. Людей закликають перебувати в укриттях.
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Які наслідки атаки ворога на Київ
Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці,
– заявив Кличко.
За його словами, тривога триває, тож закликав людей перебувати в укриттях.
До речі, глава Офісу Президента написав, що не можна публікувати фото та відео роботи ППО. Адже за це передбачена відповідальність.
"Нагадую про це тим, хто вирішив скидати їх у різні канали чи соцмережі для публікації", – попередив Андрій Єрмак.
Орієнтовно о 8:25 11 листопада у Київській обласній військовій адміністрації запевнили, що в регіоні триває повітряна тривога та працювали сили ППО.
Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– попросили в ОВА.
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами
- Російські окупанти ввечері 10 листопада та вночі проти 11 листопада атакували нашу державу дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Загроза була для Півдня та Сходу України.
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що в Одеській області збили 4 дрони. Окрім того, є влучання ворога по невикористовних будівлях.
- Повітряні сили ЗСУ відзвітували про те, що ворог атакував Україну 31 ударним безпілотником Shahed-136/131 з 3 напрямків (Приморсько-Ахтарська, Курська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму), 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 (з акваторії Чорного моря), протикорабельною ракетою П-800 "Онікс" (з окупованого Криму), зенітною керованою ракетою С-300 (з Бєлгородської області).
- Наші військові змогли збити 19 ворожих ударних безпілотників Shahed-136/131. В ЗСУ уточнили, що більшість ударних дронів російські окупанти спрямували по прифронтових областях. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.