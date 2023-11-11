Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг атаковал Одесскую область сначала ракетами, позже – дронами.

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Что известно об атаке на Одесщину

Работа противовоздушной обороны была также результативной – 4 беспилотника мы сбили. К сожалению, не удалось избежать попаданий, но они произошли по неиспользуемым зданиям,

– заверила Гуменюк.

По ее словам, люди не пострадали. Однако оккупанты будут продолжать террор и атаки даже тогда, если у них не будет оружия. В частности, оккупанты будут осуществлять хотя бы частичные удары, чтобы поддержать уровень напряжения.