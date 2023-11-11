Об этом сообщили в Воздушных силах по состоянию на утро. Отмечают, что беспилотники враг запускал по трем направлениям. Кроме того, применил и ракеты.
Смотрите также Украину атаковали дроны и ракеты, ПВО возле Киева: хронология 626 дня войны
Россияне ночью запустили:
- 31 "Шахед" из Приморско-Ахтарска, Курска России и из оккупированного Крыма.
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
- противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;
- зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.
В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных беспилотника типа "Шахед",
– сообщило командование Воздушных сил.
Сколько целей сбило ПВО ночью / Инфографика Воздушных сил
Цели врага
Отмечают, что большинство дронов кафиры направили по прифронтовым областям. ПВО работало в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
Для отражения атак в ВСУ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Попадания на Днепропетровщине
В Днепропетровской ОВА сообщили, что во время массовой атаки на область, в небе над областью сбили 5 дронов. В частности, в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.
В то же время 2 "Шахеда" попали по зданию. По данным ОВА, есть разрушение. В результате попадания возник пожар, который спасатели уже обуздали.
Больше об атаке
- Вечером, 10 ноября, в Киевской области было громко, работала ПВО. В Воздушных силах сообщалось, что в Киеве и области есть угроза ударных беспилотников.
- Утром в КМВА сообщили, что все вражеские беспилотники сбили на подступах к Киеву.
- Впоследствии, 11 ноября, в Киеве снова прогремело несколько громких взрывов, после этого в столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
- К слову, вечером 10 ноября Россия ударила по Одесской области самолеты тактической авиации. Есть два попадания в гаражном кооперативе и на территории припортовой инфраструктуры. Как следствие, пострадали 3 пожилых жителя.