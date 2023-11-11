Об этом сообщили в Воздушных силах по состоянию на утро. Отмечают, что беспилотники враг запускал по трем направлениям. Кроме того, применил и ракеты.

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Россияне ночью запустили:

31 "Шахед" из Приморско-Ахтарска, Курска России и из оккупированного Крыма.

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных беспилотника типа "Шахед",

– сообщило командование Воздушных сил.



Сколько целей сбило ПВО ночью / Инфографика Воздушных сил

Цели врага

Отмечают, что большинство дронов кафиры направили по прифронтовым областям. ПВО работало в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Для отражения атак в ВСУ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Попадания на Днепропетровщине

В Днепропетровской ОВА сообщили, что во время массовой атаки на область, в небе над областью сбили 5 дронов. В частности, в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

В то же время 2 "Шахеда" попали по зданию. По данным ОВА, есть разрушение. В результате попадания возник пожар, который спасатели уже обуздали.

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