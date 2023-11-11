Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Зазначають, що безпілотники ворог запускав із трьох напрямків. Крім того, застосував і ракети.

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Росіяни вночі запустили:

31 "Шахед" із Приморсько-Ахтарська, Курська Росії та із окупованого Криму.

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних безпілотника типу "Шахед",

– повідомило командування Повітряних сил.



Скільки цілей збила ППО вночі / Інфографіка Повітряних сил

Цілі ворога

Зазначають, що більшість дронів окупанти спрямували по прифронтових областях. ППО працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Для відбиття атак у ЗСУ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Влучання на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що під час масової атаки на область, у небі над областю збили 5 дронів. Зокрема, у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

Водночас 2 "Шахеди" поцілили по будівлі. За даними ОВА, є руйнування. Унаслідок влучань виникла пожежа, яку рятувальники уже приборкали.

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