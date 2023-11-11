Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Які наслідки атаки на Київщину
Сергій Попко повідомив, що Росія атакувала Київську область баражуючими боєприпасами типу Shahed з південного напрямку.
Сили та засоби ППО вразили всі повітряні цілі на підступах до Києва. На щастя, люди вціліли, руйнувань немає.
Попко пояснив, що існує велика ймовірність, що так Росія перевіряє систему ППО Києва.
Росія вдруге за ніч атакувала "Шахедами"
Загроза атаки дронами була у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській області.
Начальник КМВА Сергій Попко писав, що на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони України.
Скільки пілотів втратила Росія
На війні, яку Росія почала проти України, вже загинуло щонайменше 197 російських пілотів. Окрім того, окупанти втратили 300 літаків і понад 300 гелікоптерів.