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05:51, 11 листопада Які наслідки атаки на Київщину Сергій Попко повідомив, що Росія атакувала Київську область баражуючими боєприпасами типу Shahed з південного напрямку. Сили та засоби ППО вразили всі повітряні цілі на підступах до Києва. На щастя, люди вціліли, руйнувань немає.

Попко пояснив, що існує велика ймовірність, що так Росія перевіряє систему ППО Києва.

02:51, 11 листопада Росія вдруге за ніч атакувала "Шахедами" Загроза атаки дронами була у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській області. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони України.