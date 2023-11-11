Збір на 30 FPV дронів українського виробництва оголосила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Ціль – 525 тисяч гривень.

Зверніть увагу Російські військові активізувалися під Авдіївкою: втрати противника різко збільшилися

Збір на 30 дронів для 59 бригади

Російські загарбники не полишають спроб захопити українську Авдіївку. Агресор продовжує штурмувати й застосовувати авіацію. Однак, українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.

У ЗСУ констатували, що ворог активізувався. Тож Героям терміново необхідна наша допомога.

Долучіться до збору на дрони за цим посиланням. Або ж можна задонатити будь-яким з наступних способів. Моно: 5375411210446212 Приват: 5168752086656090 PayPal: odrikucher@gmail.com Crypto Wallet: TGLqfEYgp6rwF91grG4a621eXf8wmUhv5L

Пам'ятайте, що немає маленьких донатів. Важлива кожна гривня. В єдності – наша сила. Наближаймо перемогу України разом.

За найбільший донат Марк Фейгін подарує футболку зі своїм фірмовим дизайном та підпише особисто для вас,

– зазначила Андріана Кучер.

До речі, ведуча 24 Каналу з російським політичним оглядачем і правозахисником відвідали Куп'янськ. Окупанти часто обстрілюють це місто на Харківщині. Від нього російські позиції розташовані менш ніж за 10 кілометрів.

Фейгін і Кучер у Куп'янську: дивіться відео