Збір на 30 FPV дронів українського виробництва оголосила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Ціль – 525 тисяч гривень.
Зверніть увагу Російські військові активізувалися під Авдіївкою: втрати противника різко збільшилися
Збір на 30 дронів для 59 бригади
Російські загарбники не полишають спроб захопити українську Авдіївку. Агресор продовжує штурмувати й застосовувати авіацію. Однак, українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.
У ЗСУ констатували, що ворог активізувався. Тож Героям терміново необхідна наша допомога.
Пам'ятайте, що немає маленьких донатів. Важлива кожна гривня. В єдності – наша сила. Наближаймо перемогу України разом.
За найбільший донат Марк Фейгін подарує футболку зі своїм фірмовим дизайном та підпише особисто для вас,
– зазначила Андріана Кучер.
До речі, ведуча 24 Каналу з російським політичним оглядачем і правозахисником відвідали Куп'янськ. Окупанти часто обстрілюють це місто на Харківщині. Від нього російські позиції розташовані менш ніж за 10 кілометрів.
Фейгін і Кучер у Куп'янську: дивіться відео