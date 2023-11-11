Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував ситуацію під Авдіївкою. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Росія втратила майже 10 тисяч військових у спробах штурмувати Авдіївку: Залужний про місяць боїв
Що відомо про втрати ворога
Штупун повідомив про активізацію окупантів під Авдіївкою протягом минулої доби.
Вчора (10 листопада – 24 Канал) ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти застосовує значну кількість бронетехніки. Так, українські захисники минулої доби відбили 35 атак загарбників в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, а також південніше Тоненького і східніше Новокалинового,
– сказав полковник.
Спікер додав, що окупанти почали залучати до штурмів підрозділи, що складаються з зеків.
За його словами, загальні втрати російських загарбників різко збільшилися. У порівнянні з минулими днями вони зросли майже на 30%. Нещодавно країна-агресорка втратила під Авдіївкою 642 загарбники.
Штупун також повідомив, що загалом протягом доби у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти 58 разів атакували позиції наших захисників. Ворожа артилерія завдала 20 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 1 000 артилерійських обстрілів.
Що кажуть експерти про ситуацію з Авдіївкою
- Нещодавно військовий оглядач Денис Попович у коментарі 24 Каналу припустив, що окупанти хочуть захопити Авдіївку, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів та заморозити розв'язану Росією війну на вигідних для себе умовах.
- Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан не так давно заявив, що росіянам поставили політичне завдання щодо захоплення Авдіївки, бо у них протягом 2023 року не було успіхів на полі бою. На думку військового експерта, загарбники спробують зруйнувати цей населений пункт.
- Як повідомлялося раніше, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вказав на нестачу в окупантів артилерії й танків під Авдіївкою. Він припустив, що росіяни змінять тактику: визначаться з одним – двома пріоритетними напрямками й намагатимуться їх прорвати.