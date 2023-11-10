Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. Саме оточення Авдіївки – це та перемога, яку ворог хоче покласти на стіл перемовин, щоб досягти замороження російсько-української війни на вигідних для себе умовах.

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Хочуть замороження війни

Бої за Авдіївку не вщухають. Росіяни навіть притягнули на Авдіївський напрямок рідкісні види озброєння, зокрема "Торнадо-С" та "Смерч".

Серйозна зброя, якої в окупантів не багато. Це свідчить про велику увагу з боку росіян щодо цього напрямку. Мета російських загарбників – оточити українські війська під Авдіївкою,

– мовив Попович.

Ймовірно, росіяни думають, що нинішня міжнародна ситуація вигідна для них, зважаючи на політичну боротьбу в Конгресі щодо виділення коштів на допомогу Україні. А також зважаючи на те, що війна на Близькому Сході певною мірою відвернула увагу міжнародної спільноти від українського питання.

"Всі ці події надають росіянам впевненості у тому, що успіх біля Авдіївки може дати шанс для перемовин щодо замороження війни", – зазначив військовий оглядач.

Як успіх росіян під Авдіївкою повʼязаний з переговорами: дивіться відео

Яка ситуація біля Авдіївки