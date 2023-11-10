Серйозних атак на Авдіївку росіяни зараз не змогли влаштувати. Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Російське командування – це середня ланка. Вони симулюють атаки, чекають початку дощів, щоб їх не гнали. Це все-таки контрактники. Триває дощ – отже, можна не наступати. Ніхто ж не вижене йти під дощем на техніці", – сказав військовий експерт.

Технікою загарбники рухатись не можуть, тому відправляють по 10 – 20 солдатів, щоб визначити вогневі точки, звідки б'ють ЗСУ. Згодом ворог намагатиметься накрити нашу артилерію у контрбатарейній боротьбі.

Політичне завдання окупантів

Роман Світан зазначив, що у росіян стоїть політичне завдання щодо Авдіївки. Річ у тім, що за 2023 рік у ворога немає жодних успіхів на полі бою. Окупанти мають великі втрати у живій силі та техніці.

Відновитись на цей момент в окупантів не виходить. Тому треба хоч якесь місто, селище чи село захопити, зняти це на відео. Стоїть політичне завдання. Вони далі намагатимуться оточити Авдіївку. У них точно не буде сил. Без техніки оточення ні на що не годиться. А техніка не піде, бо почався сезон дощів,

– пояснив він.

На думку полковника ЗСУ у запасі, загарбники і далі намагатимуться зруйнувати Авдіївку, закидати її авіабомбами та артилерією.

Світан про атаки росіян на Авдіївку: дивіться відео

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