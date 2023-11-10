П'ятниця, 10 листопада, – це уже 625 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на полі бою станом на цей час інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Сході

Ситуація на східних напрямках: дивіться на карті від DeepState

Зазначимо, що загалом на полі бої за минулу добу відбулось 69 бойових залучень. Ворог завдав по позиціях Збройних Сил та населених пунктах:

  • 26 авіаційних ударів;
  • 2 ракетних удари;
  • 62 удари за допомогою РСЗВ.

Південні напрямки фронту

Що відбувається на південних напрямках фронту: дивіться на карті від DeepState

Наголосимо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог зазнав шалених втрат в особовому складі та техніці. Як інформують в Генштабі вранці 10 листопада, загалом відправились на лави "200-х" 309 520 ворожих вояків, лише за минулу добу – близько 800 загарбників.