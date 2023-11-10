Від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила уже 309 520 вояк. У Генштабі зазначили, що ця кількість може бути навіть вищою, адже через інтенсивність бойових дій вести статистику складно.

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Втрати росіян станом на 10 листопада

танків – 5317 (+1) од,

бойових броньованих машин – 10017 (+3) од,

артилерійських систем – 7489 (+14) од,

РСЗВ – 877 (+2) од,

засоби ППО – 578 (+1) од,

літаків / aircraft – 322 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2),

крилаті ракети – 1558 (+1),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од,

спеціальна техніка – 1060 (+1).



Втрати російської армії у війні проти України / Статистика Генштабу

Ситуація на фронті: головне

Протягом минулої доби на різних напрямках фронту сталося 69 бойових зіткнень українських захисників з російськими загарбниками.

Зокрема, наші оборонці відбили понад 25 атак противника на Мар'їнському напрямку. Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.