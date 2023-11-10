С начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла уже 309 520 человек. В Генштабе отметили, что это количество может быть даже выше, ведь из-за интенсивности боевых действий вести статистику сложно.
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Потери россиян по состоянию на 10 ноября
- танков – 5317 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 10017 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 7489 (+14) ед,
- РСЗО – 877 (+2) ед,
- средства ПВО – 578 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 322 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5595 (+2),
- крылатые ракеты – 1558 (+1),
- корабли /катера – 20 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед,
- специальная техника – 1060 (+1).
Утраты российской армии в войне против Украины / Статистика Генштаба
Ситуация на фронте: главное
За прошедшие сутки на разных направлениях фронта произошло 69 боевых столкновений украинских защитников с российскими захватчиками.
В частности, наши защитники отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении. Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении.
Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.