Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на его направлении в течение последних суток. По его данным, на Таврическом направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.
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Что известно об уничтожении ЗРК С-300В4
Бригадный генерал рассказал, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1 241 огневую задачу.
Вооруженные Силы Украины на этом направлении уничтожили:
- 542 оккупанта;
- 46 единиц военной техники.
В частности, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 7 артсистем, 1 противотанковый ракетный комплекс, 3 средства ПВО, в частности – ЗРК С-300В4, 26 беспилотников, 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект,
– заявил Александр Тарнавский.
По его словам, наши военные ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Кроме того, бойцы ВСУ стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.
Враги напрасно наступали в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области.
Что известно о вражеском ПВО С-300В4
- Вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 у россиян появился в вооружении в 2014 году. По данным российской пропаганды, эта вражеская установка ПВО якобы могла поражать цели на дальности вплоть до 400 километров, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.
- С-300В4 якобы должно было охранять военные объекты, группировки войск, административно-промышленные центры. Пропагандисты убеждали, что она "защищает" от ударов всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробалистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.
- Однако оккупанты традиционно переоценили свою ПВО, ведь очередная установка врага, несмотря на восхваление, пошла за кораблем.