Пятница, 10 ноября, – это уже 625 сутки с начала полномасштабного вторжения. О ситуации на поле боя по состоянию на данный момент информирует
24 Канал.
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Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий Что происходит на Востоке Северское и Слобожанское направления. Россияне сохраняют военное присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Вражеские войска ведут активные взрывные действия, чтобы предотвратить развертывание ВСУ. Собственно, захватчики увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области. Купянское направление. Как информируют в ОСГВ "Хортица", на этом участке фронта враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области – ВСУ отразили 7 атак. Лиманское направление. Российские захватчики вели штурмовые действия в районах Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Важно, что враг успеха не имел. Бахмутское направление. Украинские войска отбили около 10 атак в окрестностях Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также наши защитники продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, укрепляя свои новые позиции. Ситуация на восточных направлениях: смотрите на карте DeepState Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" сообщает, что на этом участке фронта враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку. ВСУ держат позиции и наносят оккупантам безумные потери. В то же время известно, что захватчики вели штурмовые действия к юго-востоку от Новокалинового, Авдеевки и Первомайского на Донетчине. Там украинские войска отразили 9 атак. Марьинское направление. Россияне совершили несколько безрезультатных наступательных операций в окрестностях Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вместе с тем Силы обороны Украины отразили более 25 атак на этом участке линии столкновения. Шахтерское направление. Враг провел бесполезные попытки штурмовых действий к югу от Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
Отметим, что в общей сложности на поле бои за минувшие сутки состоялось 69 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Вооруженных Сил и населенным пунктам:
26 авиационных ударов; 2 ракетных удара; 62 удара с помощью РСЗО. Южные направления фронта Запорожское направление. Украинские защитники отбили 4 атаки противника в окрестностях Вербового и Работино в Запорожской области. Также ВСУ продолжают наступательную операцию в районе Мелитополя. Херсонское направление. В ОСГВ "Одесса" констатируют, что в районе Херсона украинские воины ведут контрбатарейный огонь и наносят удары по тылу российских оккупантов. Что происходит на южных направлениях фронта: смотрите на карте DeepState
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враг понес бешеные потери в личном составе и технике. Как информируют в Генштабе утром 10 ноября, в целом
отправились на лавы "200-х" 309 520 вражеских воинов, только за минувшие сутки – около 800 захватчиков.