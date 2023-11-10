Пятница, 10 ноября, – это уже 625 сутки с начала полномасштабного вторжения. О ситуации на поле боя по состоянию на данный момент информирует 24 Канал.

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Что происходит на Востоке

Ситуация на восточных направлениях: смотрите на карте DeepState

Отметим, что в общей сложности на поле бои за минувшие сутки состоялось 69 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Вооруженных Сил и населенным пунктам:

  • 26 авиационных ударов;
  • 2 ракетных удара;
  • 62 удара с помощью РСЗО.

Южные направления фронта

Что происходит на южных направлениях фронта: смотрите на карте DeepState

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враг понес бешеные потери в личном составе и технике. Как информируют в Генштабе утром 10 ноября, в целом отправились на лавы "200-х" 309 520 вражеских воинов, только за минувшие сутки – около 800 захватчиков.