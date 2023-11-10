Серьезных атак на Авдеевку россияне сейчас не смогли устроить. Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Российское командование – это среднее звено. Они симулируют атаки, ждут начала дождей, чтобы их не гнали. Это все-таки контрактники. Продолжается дождь – значит, можно не наступать. Никто же не выгонит идти под дождем на технике", – сказал военный эксперт.

На технике захватчики двигаться не могут, поэтому отправляют по 10 – 20 солдат, чтобы определить огневые точки, откуда бьют ВСУ. Впоследствии враг постарается накрыть нашу артиллерию в контрбатарейной борьбе.

Политическая задача оккупантов

Роман Свитан отметил, что у россиян стоит политическая задача по Авдеевке. Дело в том, что за 2023 год у врага нет никаких успехов на поле боя. Оккупанты имеют большие потери в живой силе и технике.

Восстановиться в этот момент у оккупантов не получается. Поэтому нужно хоть какой-нибудь город, поселок или село захватить, снять это на видео. Стоит политическая задача. Они будут дальше пытаться окружить Авдеевку. У них точно не будет сил. Без техники окружение ни на что не годится. А техника не пойдет, потому что начался сезон дождей,

– объяснил он.

По мнению полковника ВСУ в запасе, захватчики и дальше будут пытаться разрушить Авдеевку, забрасывать ее авиабомбами и артиллерией.

Свитан об атаках россиян на Авдеевку: смотрите видео

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