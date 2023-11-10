Серьезных атак на Авдеевку россияне сейчас не смогли устроить. Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Российское командование – это среднее звено. Они симулируют атаки, ждут начала дождей, чтобы их не гнали. Это все-таки контрактники. Продолжается дождь – значит, можно не наступать. Никто же не выгонит идти под дождем на технике", – сказал военный эксперт.
На технике захватчики двигаться не могут, поэтому отправляют по 10 – 20 солдат, чтобы определить огневые точки, откуда бьют ВСУ. Впоследствии враг постарается накрыть нашу артиллерию в контрбатарейной борьбе.
Политическая задача оккупантов
Роман Свитан отметил, что у россиян стоит политическая задача по Авдеевке. Дело в том, что за 2023 год у врага нет никаких успехов на поле боя. Оккупанты имеют большие потери в живой силе и технике.
Восстановиться в этот момент у оккупантов не получается. Поэтому нужно хоть какой-нибудь город, поселок или село захватить, снять это на видео. Стоит политическая задача. Они будут дальше пытаться окружить Авдеевку. У них точно не будет сил. Без техники окружение ни на что не годится. А техника не пойдет, потому что начался сезон дождей,
– объяснил он.
По мнению полковника ВСУ в запасе, захватчики и дальше будут пытаться разрушить Авдеевку, забрасывать ее авиабомбами и артиллерией.
Свитан об атаках россиян на Авдеевку: смотрите видео
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. На Авдеевском направлении ВСУ держат позиции и наносят оккупантам большие потери. Россияне проводили штурмовые действия к юго-востоку от Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Украинские защитники отразили 9 атак врага.
- Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что ситуация под Авдеевкой до сих пор напряженная. Оккупанты штурмуют Авдеевку с трех направлений – северного, южного и восточного. Россияне перегруппировываются, чтобы накопить бронетехнику и резервы, а также перебрасывают свои силы на другие направления.
- Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал, что оккупационное войско пытается сделать Авдеевку "вторым Бахмутом". На Авдеевском направлении ВСУ устойчиво держат оборону.