Росіяни підтягували резерви і готувалися до наступу на Сході приблизно три місяці. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

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Противник хоче нас знерухомити

За словами підполковника, ворог тривалий час вів підготовку до штурмів. Водночас ЗСУ це бачили і розуміли, а тому теж готувалися – укріплювалися і підтягували резерви.

Фітьо зазначив, що основне завдання росіян на Сході – знерухомити українські сили, зупинити їх, не дати змоги просуватися вперед.

Ми це розуміємо, ми розуміємо, що навіть по 100-200 метрів, які ми звільняємо, – це рух, який ворог не може спинити. Він не встигає укріпитися і так простіше вибивати його з нашої території. Тільки під час руху ми зможемо його відкинути з нашої країни,

– наголосив офіцер.

Чи хочуть росіяни заморозити фронт на Сході

Наразі нічого не свідчить про те, що росіяни своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії. Навпаки, каже Фітьо, ворог активно готується наступати – проводить штурмові дії та не припиняє обстрілів.

Завдання в окупантів залишається те саме – вийти на рубежі Донеччини та Луганщини. Попереду у Росії – президентські вибори, а отже, їм треба чимось похизуватися.

"Поки ворог перебуває на українській землі у нього немає перспектив", – наголосив підполковник.

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