Про це в інтерв'ю NBC News заявив Володимир Зеленський. Водночас президент зазначив, що не може розголошувати всі деталі, передає 24 Канал.

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"Ініціатива в наших руках"

Український лідер наголосив, що сьогодні ініціатива в наших руках. Також глава держави зауважив, що майже за 2 роки повномасштабної війни втомлюються всі, навіть техніка. Залізо не витримує.

Володимир Зеленський зауважив, що пишається українськими воїнами та всім нашим народом, який постійно допомагає і в якого дуже потужне бажання перемогти.

У деяких напрямках ми бачимо кроки вперед, іноді вони уповільнені через щільність мін, які Росія зробила в час, коли ми готувалися до контрнаступальних дій, а в деяких напрямках у нас є складнощі з небом,

– підкреслив президент.

Додав, що, на жаль, ці складнощі не змінилися. Адже з самого початку повномасштабного вторгнення ми бачили домінування агресора в небі.

"І сьогодні без ППО наші кроки вперед уповільнені", – зазначив Зеленський.

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