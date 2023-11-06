Про це в інтерв'ю NBC News заявив Володимир Зеленський. Водночас президент зазначив, що не може розголошувати всі деталі, передає 24 Канал.
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"Ініціатива в наших руках"
Український лідер наголосив, що сьогодні ініціатива в наших руках. Також глава держави зауважив, що майже за 2 роки повномасштабної війни втомлюються всі, навіть техніка. Залізо не витримує.
Володимир Зеленський зауважив, що пишається українськими воїнами та всім нашим народом, який постійно допомагає і в якого дуже потужне бажання перемогти.
У деяких напрямках ми бачимо кроки вперед, іноді вони уповільнені через щільність мін, які Росія зробила в час, коли ми готувалися до контрнаступальних дій, а в деяких напрямках у нас є складнощі з небом,
– підкреслив президент.
Додав, що, на жаль, ці складнощі не змінилися. Адже з самого початку повномасштабного вторгнення ми бачили домінування агресора в небі.
"І сьогодні без ППО наші кроки вперед уповільнені", – зазначив Зеленський.
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Президент розповів, яка зброя пришвидшить контрнаступ
- Глава держави закликає партнерів надати Україні більше систем ППО. Наразі цих засобів не достатньо.
- "Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ – 24 Канал) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м'ясо, як роблять росіяни", – підкреслив Зеленський.
- Український лідер наголосив, що цьому також би сприяли F-16, однак, тренування на них дуже довгі. Окрім того, самі винищувачі треба чекати упродовж певного часу.
- За словами президента, з ППО все відбувається швидше. Вони б допомогли Україні врівноважити сили у небі.