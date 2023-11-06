Об этом в интервью NBC News заявил Владимир Зеленский. В то же время президент отметил, что не может разглашать все детали, передает 24 Канал.

Читайте также Зашла ли война в "тупик": Зеленский ответил на публикации в западных СМИ

"Инициатива в наших руках"

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня инициатива в наших руках. Также глава государства отметил, что почти за 2 года полномасштабной войны устают все, даже техника. Железо не выдерживает.

Владимир Зеленский отметил, что гордится украинскими воинами и всем нашим народом, который постоянно помогает и у которого очень мощное желание победить.

На некоторых направлениях мы видим шаги вперед, иногда они замедлены из-за плотности мин, которые Россия сделала в то время, когда мы готовились к контрнаступательным действиям, а на некоторых направлениях у нас есть сложности с небом,

– подчеркнул президент.

Добавил, что, к сожалению, эти сложности не изменились. Ведь с самого начала полномасштабного вторжения мы видели преобладание агрессора в небе.

"И сегодня без ПВО наши шаги вперед замедлены", – сказал Зеленский.

Обратите внимание Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Президент рассказал, какое оружие ускорит контрнаступление