Об этом в интервью NBC News заявил Владимир Зеленский. В то же время президент отметил, что не может разглашать все детали, передает 24 Канал.
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"Инициатива в наших руках"
Украинский лидер подчеркнул, что сегодня инициатива в наших руках. Также глава государства отметил, что почти за 2 года полномасштабной войны устают все, даже техника. Железо не выдерживает.
Владимир Зеленский отметил, что гордится украинскими воинами и всем нашим народом, который постоянно помогает и у которого очень мощное желание победить.
На некоторых направлениях мы видим шаги вперед, иногда они замедлены из-за плотности мин, которые Россия сделала в то время, когда мы готовились к контрнаступательным действиям, а на некоторых направлениях у нас есть сложности с небом,
– подчеркнул президент.
Добавил, что, к сожалению, эти сложности не изменились. Ведь с самого начала полномасштабного вторжения мы видели преобладание агрессора в небе.
"И сегодня без ПВО наши шаги вперед замедлены", – сказал Зеленский.
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Президент рассказал, какое оружие ускорит контрнаступление
- Глава государства призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Пока этих средств недостаточно.
- "Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление – 24 Канал) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", – подчеркнул Зеленский.
- Украинский лидер добавил, что этому также способствовали бы F-16, однако, тренировки на них очень длительные. Кроме того, сами истребители нужно ждать в течение определенного времени.
- По словам президента, с ПВО все происходит быстрее. Они помогли бы Украине уравновесить силы в небе.