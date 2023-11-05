Раньше, отвечая на подобный вопрос, Владимир Зеленский также отмечал, что для освобождения украинских территорий ВСУ нужно больше средств противовоздушной обороны. Это также совпадает с оценкой Валерия Залужного, который отмечал необходимость нанести поражение врагу в воздухе.

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Зашла ли война в "тупик"

В своем интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что война с Россией будет долгой, но мнения, что ВСУ не могут победить Россию на поле боя, не соответствуют действительности.

Ситуация (на поле боя – 24 Канал) действительно сложная. Но это не "тупик", и не патовая ситуация. Скорее, Украина объявила шах российской армии. До этого Россия надеялась поставить нам мат, но этого не произошло и мы перехватили у нее инициативу,

– объяснил Президент Украины.

Теперь, по словам Зеленского, Россия хочет объявить ответный шах. Но в попытках это сделать российская армия теряет сотни единиц техники и тысячи своих солдат под Авдеевкой.

"Иногда (оценивая войну в Украине – 24 Канал) люди не замечают важных деталей. Украина не просто "стоит на одном месте", ведь когда наши военные удерживают свои рубежи (во время российского наступления – 24 Канал), Россия несет большие потери", – подчеркнул президент.

Разрабатывает ли Украина новую стратегию ведения войны Отвечая на вопрос ведущей, Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные разрабатывают новые операции, чтобы освободить больше украинских территорий и застать Россию врасплох. Но такие намерения очень тяжело воплотить без достаточного количества оружия. Поэтому украинское командование просчитывает возможные варианты на несколько шагов вперед для достижения поставленных целей.

Также Президент Украины подчеркнул, что Россия пытается разделить мир посредством разжигания все новых и новых конфликтов, о чем свидетельствуют, в том числе и боевые действия в Израиле и Секторе Газа. И если еще одной войны окажется недостаточно для того, чтобы отвлечь мир от Украины, Москва приложит все усилия, чтобы начать следующую.

"(Российская агрессия – 24 Канал) – это вопрос общеевропейской безопасности. Неужели если Украина не может одержать скорую победу, мы должны дать Путину возможность нас убивать? У нас нет никакой альтернативы, кроме как оставаться сильными и верить в идеалы человечности и демократии. Иначе в случае поражения Украины мы подпитаем желание мировых автократий уничтожать демократические страны", – отметил Зеленский.

Возможны ли переговоры с оккупантами

Раньше NBC сообщало, что якобы США и ЕС давят на Украину для возможного начала переговоров с Россией. Однако Президент Украины отрицает такие слухи.

Он подчеркнул, что его личная позиция и позиция украинского народа состоит в том, что Украина не хочет вести никаких переговоров с террористами, потому что их слово ничего не стоит. Также Зеленский напомнил, что Украина уже пыталась вести переговоры с Россией после замораживания войны на Донбассе, но ее слова оказались ложью, и в конце концов началось полномасштабное вторжение.

"Американские политики также знают об этой позиции, и по состоянию на сегодня нет никаких открытых подталкиваний Украины к переговорам с агрессором. Возможно, какие-то страны и пытаются "прощупывать почву" для переговоров с Россией, но позиция Украины остается неизменной: никаких договоренностей с Россией, пока она не покинет украинские территории", – напомнил американцам Зеленский.